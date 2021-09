Primavera, la gioia del 2002 Coli Saco: "Finalmente ho firmato, mi sento già a casa”

Il giovane centrocampista Coli Saco quest’oggi ha vestito per la prima volta la maglia del Napoli. Mister Frustalupi l’ha schierato titolare nella gara di oggi vinta contro la Juventus. Il classe 2002, al termine della sfida, tramite un post sui social ha espresso tutta la sua gioia per la firma del contratto col Napoli e per l’inizio di questa nuova avventura: "Finalmente annuncio la mia firma con la SSC Napoli. E' con grande orgoglio che rappresenterò questa maglia azzurra grazie a tutti per l'accoglienza giocatori staff la città mi sento già a casa vorrei ringraziare il Milan per tutto quello che ho imparato ma ora è un nuova sfida che sorge”.

