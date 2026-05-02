Ultim'ora Primavera, Napoli annientato dal Verona: playout ad un passo, la situazione

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Perde in malo modo il Napoli a Verona: gara condizionata da un espulsione ma gli azzurrini vengono travolti per 5 reti a 2. Inutile il vantaggio iniziale di De Chiara perché il Verona subito reagisce trovando la rete del pari e poi l'espulsione di Olivieri condiziona tutta la gara degli azzurrini.

Si complica il discorso classifica con il Napoli che matematicamente può sia acciuffare la salvezza diretta ma anche la retrocessione diretta: saranno fondamentali le gare contro Lecce e Cagliari, anche per decretare un eventuale play-out giocato tra le mura casalinghe.