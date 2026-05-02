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Primavera, oggi alle 11 match delicato a Verona: i convocati di Rocco

Primavera, oggi alle 11 match delicato a Verona: i convocati di Rocco
Oggi alle 07:15Giovanili
di Redazione Tutto Napoli.net
Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Verona per la 39esima giornata del campionato Primavera 1 per un match importantissimo per la salvezza

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Verona per la 39esima giornata del campionato Primavera 1 per un match importantissimo dopo le vittorie delle concorrenti salvezza negli anticipi di ieri. Il match si gioca allo Stadio Olivieri alle ore 11. I convocati del tecnico Rocco: 

Barido; Borriello; Camelio; Caucci;  Cimmaruta; Colella; De Chiara; De Luca; Eletto; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; Iovine; Nardozi; Olivieri; Prisco; Raggioli; Smeraldi; Spinelli; Torre.