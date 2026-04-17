Ufficiale

Primavera, domani c’è Napoli-Bologna: ecco i convocati di Rocco

Primavera, domani c’è Napoli-Bologna: ecco i convocati di Rocco
Oggi alle 19:40Giovanili
di Antonio Noto
Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 13.

Il Napoli Primavera affronta domani il Bologna per la 34esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 13.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:

BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE LUCA; ELETTO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; IOVINE; LO SCALZO; MELNYK; MERONE; NARDOZI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; TORRE.