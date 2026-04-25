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Primavera, oggi alle 11 (live su Tutto Napoli) c'è Napoli-Inter: i convocati di Rocco

Primavera, oggi alle 11 (live su Tutto Napoli) c'è Napoli-Inter: i convocati di Rocco
Oggi alle 07:15Giovanili
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli Primavera affronta quest'oggi l'Inter per la 35esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo alle ore 11.

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi l'Inter per la 35esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo alle ore 11 (live testuale su Tuttonapoli.net)

I convocati del tecnico Rocco:

Barido; Borriello; Camelio; Caucci;  Cimmaruta; Colella; De Chiara; De Luca; Eletto; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Genovese; Iovine; Lo Scalzo; Nardozi; Olivieri;  Prisco; Pugliese; Raggioli; Smeraldi; Torre.