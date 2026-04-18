Primavera, Napoli-Bologna 1-1 (Smeraldi 48’, Tomasevic 81’): parità a Cercola
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA TRA NAPOLI E BOLOGNA DI PRIMAVERA 1
90' - 6' di recupero!
81' - GOL DEL BOLOGNA! Tomasevic con uno stacco imperioso pareggia i conti. 1-1 a Cercola
74' - Ammonito Eletto
66' - Cresce la pressione del Bologna
55' - Contropiede del Bologna che prova a rispondere al Napoli
48' - RETE DEL NAPOLI! Smeraldi la mette in mezzo, errore di Happonen e rete dell'1-0!
47' - TERMINA IL PRIMO TEMPO
45' - Due di recupero
36' - Chance Bologna con Lai, sinistro potente ipnotizzato da Ferrante!
30' - Giropalla sterile delle due squadre che pensano a non farsi male.
24' - Lo scalzo scappa in contropiede ma Negri chiude tutto!
11' - Prima occasione della gara capitata sui piedi di Baridò che sciupa
6' - Fase di studio della gara.
13.00 - INIZIA LA GARA
12.10 - Inizia la fase di riscaldamento della gara
12.00 - Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Napoli: Ferrante, Colella, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Caucci, Lo Scalzo, Barido, Genovese. Allenatore: Dario Rocco.
Bologna: Happonen, Ferrari, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Toroc, Negri, Tomasevic, N'diaye, Rossitto. Allenatore: Stefano Morrone.
08.00 - Qui la lista dei convocati della gara.
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del 34esimo turno del campionato di Primavera 1: a Cercola arriva il Bologna posizionato quinto in classifica. Agli azzurrini manca una vittoria da 5 turni, la zona retrocessione è lontana 9 punti mentre quella della salvezza tradizionale 3 punti.
Serie A Enilive 2025-2026
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