Primavera, Napoli aritmeticamente ai play off: agli azzurrini basta lo 0-0 con l’Ascoli

Il Napoli Primavera ha pareggiato con l'Ascoli per 0-0 nella 29esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola.



Fonte: sscnapoli.it

Azzurrini che partono forte e sfiorano il gol con Russo che dai 20 metri colpisce il palo. La pressione del Napoli è costante e prosegue anche nella ripresa ma non si accende il lampo giusto per trovare la strada del gol. Finisce in pareggio senza reti per il Napoli che comunque è aritmeticamente ai play off.

NAPOLI: Sorrentino, Esposito, De Luca, Di Lauro, Mazzone (80' Malasomma), Peluso, D’Angelo, Gioielli, Russo (86' Legnante), Spavone (63' Pesce), Vigliotti (63' Vilardi). All. Tedesco