Live Primavera, Napoli-Ascoli: segui la diretta della partita su Tuttonapoli

Ultimo impegno del 2024 per gli azzurrini di mister Rocco che ospitano l'Ascoli al "Piccolo" di Cercola: la gara avrà inizio alle ore 14:30, gli azzurrini dovranno reagire alla brutta sconfitta dell'ultimo turno a Crotone ma di fronte si troveranno l'Ascoli pronto anch'esso a reagire dopo due sconfitte consecutive. Il Napoli Primavera non vuole perdere contatto dal Frosinone in fuga (+5) che oggi sarà impegnato sul campo dell'Avellino.

I convocati della gara: AVVISATI; BALLABILE; BORRELLI; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE CHIARA; DI MARTINO; DISTRATTO D.; DISTRATTO F.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GIOIELLI; MALASOMMA; NAPOLETANO; PETRONE; PICCA; PINZOLO; RAGGIOLI; SORRENTINO; STASI.