Rileggi live Primavera, Napoli-Bari 2-0 (Borriello 39', Raggioli 53'): vincono e convincono gli azzurrini!

Vince e convince il Napoli Primavera che batte meritatamente per 2-0 il Bari: una rete per tempo prima Borriello e poi Raggioli annientano le speranze degli ospiti, che restano ad un solo punto in classifica. Terza vittoria di fila per gli uomini di Rocco che continuano il loro trend positivo e si piazzano in zona playoff!

90' - Saranno cinque i minuti di recupero!

85' - Ci prova il Bari con un destro preciso di Labianca che termina alto.

75' - Fase di gestione del match per il Napoli

65' - Fuori Popovic dentro Ballabile

56' - Occasione Napoli con Borriello che prova a sorprendere il portiere ospite con un destro strozzato.

52' - RADDOPPIO DEL NAPOLI! Giocata pazzesca di Popovic che dal lato sinistro del campo si invola in una serpentina crossa in mezzo e Raggioli insacca il 2-0!

47' - Ammonito Palumbo del Bari per aver bloccato Gioielli al limite dell'area.

15:56 - Riparte la gara con l'inizio del secondo tempo

15:45 - Finisce il primo tempo!

45' - Assegnato 1' di recupero!

42' - Risposta del Bari con De Martino che ci prova con un destro a rientrare che termina di poco a lato.

38' - GOOOOL DEGLI AZZURRI! Assist pazzesco di Malasomma che pesca l'inserimento di Borriello che insacca di esterno destro alle spalle di De Lucci!

37' - Prima vera occasione del match con il cross di Colella e girata di Raggioli che accarezza il secondo palo!

32' - Forcing azzurro, tante potenziali occasioni ma ai padroni di casa manca l'ultimo passaggio.

28' - Ammonito anche De Chiara nel Napoli che blocca il contropiede.

24' - Ammonito Labianca nel Bari.

23' - Fase confusa del match, il Napoli ha il pallino del gioco ma la difesa del Bari è organizzata.

16' - Ancora Suriano pericoloso per gli ospiti, ruba palla ad Esposito e si invola verso la porta ma Sorrentino è attento e chiude.

14' - D'Angelo sulla destra supera due uomini e cerca Popovic che dribbla l'avversario crossa in mezzo ma nessuno è pronto a raccogliere.

12' - ​​​​Palla persa da Popovic ma il Bari non sfrutta il contropiede.

9' - Velo di Malasomma e sgroppata di Raggioli, il Napoli avanza ma la difesa del Bari è attenta.

6' - Giro palla azzurro.

5' - Calcio di punizione per gli azzurrini ribattuto dalla difesa pugliese.

2' - Prima occasione della gara per il Bari che con Suriano ci prova con un destro a rientrare. Palla tra le braccia di Sorrentino.

14.58 - ​​Inizia la gara!

14.55 - Terminata la fase di riscaldamento,a breve l'ingresso in campo.

14.35 - Le formazioni ufficiali della gara. Napoli (4-2-3-1): Sorrentino, Colella, D'Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Popovic, Borriello. ​​Bari: De Lucci, Spadavecchia, Sassarini, Pinto, Polito, Mavraj, Caputi, Palumbo, De Martino, Suriano, Labianca.

14.25 - Squadre in campo per il riscaldamento della gara.

14.00 - Non cessa di battere la pioggia torrenziale su Cercola: sin dalle prime ore del mattino il campo è stato colpito da un violento nubifragio. Non è comunque in dubbio la partita.

Oggi, alle 15:00, il Napoli Primavera affronterà il Bari nella quinta giornata del campionato di Primavera 2. Gli azzurrini arrivano a questa sfida con il morale alto, forti di due vittorie consecutive che li hanno proiettati nelle parti alte della classifica. La rosa di mister Rocco ha mostrato una crescita costante nelle ultime settimane e vuole continuare la striscia positiva per consolidarsi tra le squadre di vertice del torneo. Dall’altra parte, il Bari Primavera si trova in una situazione decisamente più complicata. I biancorossi, infatti, non hanno ancora ottenuto una vittoria in questo campionato, raccogliendo soltanto un punto in quattro giornate. La squadra pugliese è chiamata a una reazione per evitare di scivolare ulteriormente nelle zone basse della classifica. La partita si prospetta interessante: il Napoli, in piena fiducia, cercherà di sfruttare il fattore campo e la buona forma recente, mentre il Bari tenterà di ottenere il primo successo stagionale per dare una svolta al proprio cammino. Sarà un test importante per entrambe le squadre. Qui i convocati del Napoli.

Segui la diretta testuale qui su TuttoNapoli!