Live Primavera, Napoli-Benevento: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

Oggi, alle 14:30, il Napoli Primavera affronterà il Benevento nel quattordicesimo turno del campionato di Primavera 2. Riprende dunque la conquista ad una promozione dopo la pausa per le festività natalizie: gli azzurrini dovranno reagire dopo le due sconfitte consecutive patite a fine anno e arrivano a questa sfida forti di 27 punti contro i 22 dei giallorossi. La rosa di mister Rocco ha mostrato una crescita costante nella prima parte di stagione e vuole riprendere la striscia positiva per consolidarsi tra le squadre di vertice del torneo. Dall’altra parte, il Benevento non ha ancora dimostrato continuità di risultati in questo campionato. Dopo 3 sconfitte consecutive infatti, la squadra allenata da Gennaro Iezzo (vecchia conoscenza del Napoli) ha chiuso l'anno battendo in casa il Cosenza. La partita si prospetta interessante: il Napoli, in piena voglia di reazione, cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre il Benevento tenterà di ottenere un successo in trasferta che manca da fine novembre. Sarà un test importante per entrambe le squadre.

Segui la diretta testuale qui su TuttoNapoli!