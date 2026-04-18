Primavera, Napoli-Bologna 0-0: inizia la gara!
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA TRA NAPOLI E BOLOGNA DI PRIMAVERA 1
13.00 - INIZIA LA GARA
12.10 - Inizia la fase di riscaldamento della gara
12.00 - Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Napoli: Ferrante, Colella, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Caucci, Lo Scalzo, Barido, Genovese. Allenatore: Dario Rocco.
Bologna: Happonen, Ferrari, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Toroc, Negri, Tomasevic, N'diaye, Rossitto. Allenatore: Stefano Morrone.
08.00 - Qui la lista dei convocati della gara.
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del 34esimo turno del campionato di Primavera 1: a Cercola arriva il Bologna posizionato quinto in classifica. Agli azzurrini manca una vittoria da 5 turni, la zona retrocessione è lontana 9 punti mentre quella della salvezza tradizionale 3 punti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
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|Lazio
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