ADL torna dagli USA e va allo stadio: nessun vertice con Conte prima di Napoli-Lazio

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Il presidente azzurro rientra da Los Angeles e sarà sugli spalti stasera, ma il confronto con il tecnico sul futuro del club non è ancora in programma.

Aurelio De Laurentiis tornerà stasera al Maradona per assistere a Napoli-Lazio. Il presidente del Napoli è rientrato da Los Angeles, dove ha trascorso un periodo prolungato, e sceglie di essere presente in tribuna in questa fase decisiva del campionato. Il suo arrivo coincide con settimane di grande fermento intorno al club azzurro, tra rinnovi di contratto annunciati e interrogativi aperti sul futuro tecnico della squadra.

Conte-De Laurentiis, nessun incontro anticipato: il summit aspetta la fine della stagione

Malgrado la presenza di De Laurentiis in città, secondo quanto riportato da Il Mattino non è in programma alcun incontro anticipato tra il presidente e Antonio Conte. Il tecnico salentino, in questa fase, non avrebbe comunicazioni urgenti da portare al tavolo della dirigenza. Tutto rimandato a fine stagione, quando si definiranno i piani per il futuro del club con la dovuta calma e con il quadro sportivo già delineato.

Conte e la panchina della Nazionale italiana: "Non è una sua priorità"

A fare chiarezza sul futuro di Antonio Conte è Il Mattino, che esclude categoricamente un interesse del tecnico per la panchina della Nazionale italiana. "La Nazionale non è una sua priorità. E non è mai stata neppure in pensiero", scrive il quotidiano. Profili come quelli di Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri sarebbero più papabili per la FIGC. Conte, nel frattempo, ha un unico obiettivo in testa: blindare il secondo posto in Serie A e chiudere al meglio questo finale di stagione con il Napoli.