Primavera, secondo ko di fila per il Napoli (che spreca un rigore): 1-0 Lazio

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Nuovo passo falso per il Napoli Primavera, sconfitto 1-0 dalla Lazio nella 32ª giornata di campionato. Gli azzurri di Dario Rocco non riescono a invertire il trend negativo e incassano la seconda sconfitta consecutiva.

La gara, disputata allo stadio Mirko Fersini, è stata equilibrata e decisa dagli episodi. Da una parte l’errore dal dischetto di Camelio, dall’altra il rigore concesso ai biancocelesti nel finale che ha indirizzato definitivamente il match con gol di Gelli.

Il Napoli ha provato a reagire, ma non è riuscito a trovare il gol del pareggio. Un risultato che complica il percorso degli azzurri in questa fase del campionato. Gli azzurrini in questo momento sono in piena zona play out ma ad appena un punto dal Sassuolo quintultimo.