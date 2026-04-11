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Primavera, oggi c’è Roma-Napoli: ecco i convocati di Rocco

Primavera, oggi c’è Roma-Napoli: ecco i convocati di Rocco
Oggi alle 09:30Giovanili
di Antonio Noto
fonte SSCNapoli
Il match si gioca allo Stadio Tre Fontane alle ore 13.

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Roma per la 33esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Tre Fontane alle ore 13.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:

ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.