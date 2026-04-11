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Primavera, oggi c’è Roma-Napoli: ecco i convocati di Rocco
Il match si gioca allo Stadio Tre Fontane alle ore 13.
Il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Roma per la 33esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Tre Fontane alle ore 13.
I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:
ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.
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