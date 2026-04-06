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Primavera, oggi c’è Lazio-Napoli: ecco i convocati di Rocco

Primavera, oggi c’è Lazio-Napoli: ecco i convocati di Rocco
lunedì 6 aprile 2026, 06:30Giovanili
di Antonio Noto
fonte SSCNapoli
 Il match si gioca allo Stadio Mirko Fersini alle ore 11.

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Lazio per la 32esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Mirko Fersini alle ore 11.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:

BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; ELETTO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LO SCALZO; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI.