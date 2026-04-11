Primavera, Roma-Napoli: al Tre Fontane si gioca una finale tra sogni playoff e lotta salvezza

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Allo stadio Tre Fontane di Roma va in scena la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1 con la sfida tra i giallorossi di Federico Guidi e il Napoli di mister Rocco. La Roma arriva all'appuntamento in un momento delicato: la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta ha interrotto una striscia positiva e spedito i capitolini al quarto posto in classifica con 53 punti, staccati di tre lunghezze dalla capolista Fiorentina e inseguiti da vicino da Cesena e Parma. Per i giallorossi si tratta dell'ultima chiamata per tenere vive le ambizioni di accesso diretto alle semifinali, riservate alle prime due classificate. Alla vigilia Guidi ha invitato i suoi a non sottovalutare il momento: secondo il tecnico romano ogni gara in questo rush finale vale doppio, indipendentemente dalla posizione in classifica dell'avversario.

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La trasferta al Tre Fontane rappresenta per il Napoli Primavera qualcosa che va ben oltre i tre punti. Gli azzurrini di Rocco occupano il diciassettesimo posto in classifica con 35 punti, primo slot utile per i play-out, e alle loro spalle il Frosinone preme a soli otto lunghezze di distanza. La sconfitta per 1-0 contro la Lazio nell'ultima giornata ha bruciato una grande occasione di allontanarsi dalla zona calda, rendendo la sfida di oggi una vera e propria finale anticipata. Il Napoli deve fare a meno dello squalificato Eletto. In porta spazio a Ferrante, con la difesa a tre composta da Caucci, Gambardella e Garofalo, mentre in attacco la coppia titolare sarà formata da Camelio e Raggioli.

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La Roma si schiera con il 3-4-2-1 che ha caratterizzato la stagione di Guidi: De Marzi in porta, difesa con Mirra, Seck e Nardin, sulle corsie laterali Lulli e Cama non disponibile sarà sostituito da Marchetti, con Di Nunzio, Bah e Romano a centrocampo e la coppia Maccaroni-Almaviva alle spalle di Arena centravanti. Il Napoli risponde con un 3-5-2 con Ferrante tra i pali, terzetto difensivo formato da Caucci, Gambardella e Garofalo, Olivieri e Smeraldi sulle fasce, De Chiara, Prisco e Lo Scalzo in mezzo al campo e Camelio-Raggioli in attacco. Una sfida dai contorni drammatici, dove da un lato c'è la fame di riscatto di una grande che vuole tornare a sognare e dall'altro la disperazione di una neopromossa che lotta per non sprofondare.