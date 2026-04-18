Rinnovo McTominay-Napoli, fumata bianca vicina: i dettagli su data e ingaggio

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Le trattative tra il centrocampista scozzese e il club azzurro sono in fase avanzata. Entrambe le parti vogliono proseguire insieme.

Arrivano novità concrete sul futuro di Scott McTominay al Napoli. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le trattative per il rinnovo del contratto del centrocampista scozzese sono in corso da diverso tempo e la fumata bianca appare ormai vicina. Club e giocatore hanno sempre manifestato con chiarezza la reciproca intenzione di proseguire il rapporto oltre la scadenza attualmente fissata al 2028, e ora l'accordo sembra davvero a portata di mano.

McTominay Napoli 2030: il ds Manna conferma i colloqui e anticipa il prolungamento

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha confermato che il dialogo con McTominay è aperto e sereno: "Stiamo parlando, abbiamo un rapporto chiaro e limpido". Una dichiarazione che fotografa bene lo stato delle cose. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la volontà condivisa è quella di non aspettare troppo e di non rischiare di avvicinarsi pericolosamente agli ultimi dodici mesi di contratto: il Napoli punta a chiudere per tempo, evitando situazioni di stallo che potrebbero indebolire la posizione del club.

Stipendio McTominay, ingaggio da 5 milioni: i dettagli del nuovo contratto fino al 2030

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ipotesi concreta sul tavolo è un prolungamento biennale rispetto all'attuale scadenza, con il nuovo contratto che arriverebbe fino al 30 giugno 2030. Contestualmente, l'ingaggio verrebbe ritoccato verso l'alto fino a toccare la soglia dei cinque milioni di euro annui, una cifra che rispecchia il peso specifico di McTominay nel progetto tecnico di Antonio Conte. Un trattamento da star, per un giocatore che si è rivelato uno degli acquisti più riusciti della storia recente del club azzurro.