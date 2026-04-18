Live

Primavera, Napoli-Bologna 1-0 (Smeraldi 48’): azzurrini in vantaggio!

Primavera, Napoli-Bologna 1-0 (Smeraldi 48’): azzurrini in vantaggio!
Oggi alle 14:00Giovanili
di Daniele Rodia
Sfida proibitiva per gli azzurrini di mister Rocco chiamati necessariamente a fare punti per non incorrere nei playout: a Cercola arriva il Bologna.

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA TRA NAPOLI E BOLOGNA DI PRIMAVERA 1

74' - Ammonito Eletto

66' - Cresce la pressione del Bologna

55' - Contropiede del Bologna che prova a rispondere al Napoli

48' - RETE DEL NAPOLI! Smeraldi la mette in mezzo, errore di Happonen e rete dell'1-0!

47' - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - Due di recupero

36' - Chance Bologna con Lai, sinistro potente ipnotizzato da Ferrante!

30' - Giropalla sterile delle due squadre che pensano a non farsi male.

24' - Lo scalzo scappa in contropiede ma Negri chiude tutto!

11' - Prima occasione della gara capitata sui piedi di Baridò che sciupa

6' - Fase di studio della gara.

13.00 - INIZIA LA GARA

12.10 - Inizia la fase di riscaldamento della gara

12.00 - Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Napoli: Ferrante, Colella, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Caucci, Lo Scalzo, Barido, Genovese. Allenatore: Dario Rocco.

Bologna: Happonen, Ferrari, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Toroc, Negri, Tomasevic, N'diaye, Rossitto. Allenatore: Stefano Morrone.

08.00 - Qui la lista dei convocati della gara.

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del 34esimo turno del campionato di Primavera 1: a Cercola arriva il Bologna posizionato quinto in classifica. Agli azzurrini manca una vittoria da 5 turni, la zona retrocessione è lontana 9 punti mentre quella della salvezza tradizionale 3 punti.