Caso-Lukaku, dal Belgio parla il fisioterapista: "Ci siamo quasi, era stufo di una cosa"

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Il centravanti belga è atteso al centro sportivo azzurro all'inizio della settimana. Il club applicherà le sanzioni annunciate nel comunicato ufficiale

Il momento della resa dei conti si avvicina. Romelu Lukaku è atteso lunedì a Castel Volturno e al suo arrivo troverà un club compatto nella decisione di applicare le punizioni preannunciate attraverso il comunicato ufficiale. Il Napoli non intende fare passi indietro: la linea è quella del pugno duro, e il rientro del 32enne non cambierà la sostanza di una situazione ormai compromessa. Il caso aperto settimane fa con la mancata presentazione al centro sportivo si avvia verso il suo epilogo formale.

Lukaku, fisioterapista belga a Sporza: "Quasi pronto, 4 ore al giorno di lavoro. Era stufo della situazione"

Dal Belgio arrivano intanto aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Lukaku, filtrati attraverso le dichiarazioni di Lieven Maesschalck, noto fisioterapista con cui ha lavorato anche Kevin De Bruyne per il recente infortunio. L'esperto ha parlato ai microfoni di Sporza, delineando un quadro di recupero avanzato: "Tutto procede secondo i piani: Romelu è quasi pronto. Ha lavorato intensamente negli ultimi 14 giorni, mediamente 4 ore al giorno e soprattutto sulla sua condizione fisica. Era stufo della situazione creatasi e voleva tornare al 100%".

Maesschalck ha anche chiarito il rapporto con lo staff medico della SSC Napoli, sottolineando come il dialogo tra le due parti sia rimasto aperto nonostante la tensione istituzionale attorno al caso. "Conosco il medico della SSC Napoli, abbiamo un ottimo rapporto ma lui rappresenta il club mentre io sono indipendente. Il nostro rapporto è ottimo. Ma lui rappresenta il club e io sono indipendente. Tuttavia se le comunicazioni avvengono correttamente, non ci sono problemi".