Primavera, Napoli corsaro e al sesto risultato utile di fila: Garofalo punisce il Genoa
Vittoria da grande squadra per il Napoli Primavera, che espugna il campo del Genoa Primavera imponendosi per 0-1. A decidere il match è Christian Garofalo, difensore classe 2007, a segno al 52’ e al suo primo gol stagionale. La squadra di Dario Rocco domina per lunghi tratti la gara, costruendo più occasioni e concedendo pochissimo: Spinelli chiude senza parate nonostante il forcing finale dei rossoblù.
Ottima la prova di Lo Scalzo, vicino al raddoppio con un tiro sul palo. Con questo successo gli azzurrini salgono a 24 punti, centrando il sesto risultato utile consecutivo e confermando l’ottimo momento di forma.
