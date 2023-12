GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI KO: IL PERUGIA CALA IL POKER AGLI AZZURRINI Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Perugia per 4-2 al Centro Sportivo "Paolo Rossi" nella 12esima giornata del campionato Primavera 2. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Perugia per 4-2 al Centro Sportivo "Paolo Rossi" nella 12esima giornata del campionato Primavera 2. LE ALTRE DI A IL LECCE BEFFA IL FROSINONE NEL FINALE E TORNA AL SUCCESSO: 2-1 AL VIA DEL MARE Chi la dura la vince. E il Lecce ne sa qualcosa, di resilienza e di vittorie: i salentini ottengono, ancora una volta all'ultimo, il quarto successo in questo campionato, nello scontro diretto tra sorprese con il Frosinone. Un ritorno felice, dato che ai salentini la... Chi la dura la vince. E il Lecce ne sa qualcosa, di resilienza e di vittorie: i salentini ottengono, ancora una volta all'ultimo, il quarto successo in questo campionato, nello scontro diretto tra sorprese con il Frosinone. Un ritorno felice, dato che ai salentini la...