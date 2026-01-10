Live Primavera, Napoli-Lazio 0-0: gli azzurrini sfiorano il colpaccio finale

Scialbo pari tra Napoli e Lazio nella gara che chiude il girone d'andata per le due squadre nel quadro del campionato di Primavera 1. Una gara a reti inviolate e con rarissime occasioni per entrambe le rose, nel finale Raggioli ha la chance di battere l'estremo difensore Pannozzo che abbassa la saracinesca e dice no. Azzurri a 25 punti e completamente nel limbo tra playoff e playout!

94' - FINISCE 0-0 A CERCOLA TRA NAPOLI E LAZIO!

92' - Prova il tutto per tutto il Napoli ma la Lazio si barrica nelle retrovie

90' - 4' di recupero!

84' - Fuori Raggioli dentro Borriello, cambio in attacco per Rocco nel finale

81' - RAGGIOLI SI DIVORA IL VANTAGGIO! Lancio perfetto da più di 30 metri a trovare l'inserimento di Raggioli che davanti a Pannozzo spara centrale e l'estremo difensore devia in corner!

80' - 10' al termine, ancora poche occasioni.

77' - Fuori Lo Scalzo dentro Camelio nel Napoli

72' - Sprecata completamente la punizione battuta su Pannozzo

72' - Notevole il dribbling di Baridò che subisce un brutto fallo: punizione da ottima posizione per gli azzurrini

68' - Caucci ammonito! Brutto fallo su Marinai a ridosso dell'area di rigore azzurra

66' - Fuori Falcomeni dentro Munoz

64' - Giropalla lento del Napoli

60' - Giunti all'ora di gioco i ritmi non si alzano, gara lenta e priva di occasioni complice anche la forte pioggia che batte su Cercola.

50' - Si abbatte un nubifragio su Cercola

46' - Si ricomincia!

12.01 - Tutto pronto per la ripresa della gara

11.47 - Termina con reti inviolate il primo tempo di Napoli e Lazio: poche occasioni ed emozioni in campo.

45' - Senza recupero termina la prima frazione tra Napoli e Lazio

43' - Cresce, seppur senza creare nulla di pericoloso, la produzione offensiva della Lazio in questo finale di primo tempo.

35' - 10' al termine della prima frazione

34' - Un Napoli sicuramente meglio messo in campo rispetto alla Lazio ma manca il guizzo pericoloso per impensierire la difesa romana.

31' - Ancora tantissimo equilibrio in campo tra le due compagini

30' - Gorica sfrutta una buona imbucata e calcia verso la porta ma Pannozzo è reattivo.

27' - Sprecato completamente il calcio di punizione con una battuta corta che permette alla Lazio il più facile dei recuperi

26' - Raggioli on fire: dribbla due calciatori e guadagna un pericoloso calcio di punizione non lontano dalla porta difesa da Pannozzo

23' - CHANCE NAPOLI! Smeraldi mette un traversone perfetto che taglia tutta la difesa della Lazio e di pochissimi centimetri non trova la deviazione di Gorica a due passi dalla porta!

21' - Pressing alto della Lazio ma il Napoli esce benissimo da una situazione potenzialmente pericolosa con un'ottima uscita dal basso.

17' - Gorica prova a crossare in mezzo ma la difesa della Lazio è attenta e chiude

14' - Calcio di punizione per la Lazio dai 25 metri

11' - Lazio timida, approccio degli azzurrini di Rocco leggermente più in tono.

6' - Preme sull'acceleratore il Napoli, primo corner guadagnato dal lato destro del campo

4' - Gara per adesso equilibrata con le due squadre in fase di studio. Torna il sole su Cercola, ma sono attesi veri e propri nubifragi per il resto della gara

1' - INIZIA IL MATCH

10.58 - I calciatori fanno il loro ingresso in campo, terreno bagnato

10.55 - Tutto pronto per l'inizio del match!

10.42 - Sta per terminare la fase di riscaldamento per le due squadre

10.20 - Diramate le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI U20: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Borriello, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Camelio, Eletto, Baridò. All.: Dario Rocco

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Iorio. A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti all'interno della diretta testuale di Napoli-Lazio di Primavera 1, gara che chiude il girone d'andata del campionato dedicato ai giovanissimi delle prime squadre.



Gara dí fondamentale importanza per gli azzurrini che vogliono proseguire il loro buon periodo e vogliono soprattutto allontanare le zone calde della classifica impegnate proprio dai giovani biancocelesti. 4 i punti di differenza tra le due squadre con il Napoli che si presenta al 14esimo posto con 24 punti e la Lazio al 17esimo posto con 20 punti.