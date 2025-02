Rileggi live Primavera, Napoli-Spezia 2-0 (Ballabile 28', 67'): vincono gli azzurrini!

Vince e convince il Napoli Primavera che torna al successo in casa dopo più di un mese: archiviata senza pericoli la pratica Spezia battuta per 2-0 grazie alla doppietta del migliore in campo, Ballabile! Un gol per tempo permettono agli azzurrini di portarsi a 35 punti in classifica, reagendo alla vittoria della Ternana e consolidando il secondo posto!

13.51 - TERMINA LA GARA!

90' - 5' di recupero

78' - Corner in favore del Napoli, da destra

75' - Inizia l'ultima fase della gara qui al Piccolo di Cercola, azzurrini in doppio vantaggio gestiscono energie e tempo. Troppo poco Spezia, praticamente mai pericoloso

68' - Fuori Popovic, dentro Russo

67' - GOL PAZZESCO DI BALLABILE e raddoppio azzurro! L'attaccante azzurro sfrutta un rimpallo in area di rigore e spostandosi il pallone sul suo mancino scarica un bolide dai 16 metri bucando Tortorella! Raddoppio azzurro!

57' - Spezia molto aggressivo in questa ripresa!

13.00 - Ricomincia la gara!

12.46 - Finisce il primo tempo a Cercola!

45' - 1' di recupero.

38' - Giallo per il portiere ospite Tortorella che blocca il pallone con le mani al di fuori dell'area di rigore! Punizione al limite per gli azzurrini!

29' - OCCASIONE NAPOLI! Destro chirurgico di Raggioli che accarezza il palo!

28' - LA SBLOCCA IL NAPOLI! Progressione di Borriello e cross sinistra che taglia l'area di rigore e trova a rimorchio il sinistro potentissimo di Ballabile che buca Tortorella!

25' - Spingono ora gli ospiti, calcio d'angolo da sinistra

21' - Ammonito Franchetti, intervento in ritardo su Esposito

18' - Prima occasionissima della gara per il Napoli: sgasata tremenda di Colella sulla fascia destra, il terzino supera 3 difensori ed entra in area di rigore, ma il suo cross in mezzo è respinto prima che Borriello potesse spingere il pallone in rete!

15' - Il Napoli ha un netto bisogno di portare a casa i 3 punti, per restare in scia del Frosinone e per consolidare la distanza dalla Ternana, terza in classifica

10' - Gara bloccata e con pochi sviluppi in questo avvio, tanti i contrasti in mezzo al campo e squadre molto imprecise.

3' - Primo calcio d'angolo della gara in favore dello Spezia

12.00 - La gara inizia! Napoli da sinistra verso destra in questo primo tempo

11.56 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo!

11.53 - Tutto pronto al Piccolo per l'inizio della 17esima giornata di campionato Primavera 2!

11.50 - Le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI: Turi; Colella, Garofalo, Cmmaruta, Gambardella, Esposito, Ballabile, De Chiara, Popovic, Borriello, Raggioli.

SPEZIA: Leonardo; Nicolai, Raldetti, Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio, Lorenzelli, Fontanarosa, Franchetti Rosada, Ferrazza

11.45 - Le squadre terminano la fase di riscaldamento della gara e sono pronte a fare il loro ingresso in campo

Amiche ed amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara tra Napoli e Spezia Primavera! Dopo il pari a Perugia gli uomini di mister Rocco devono reagire e ritrovare la vittoria in casa che manca dal dal 7 dicembre!