Primavera, non riesce la rimonta: la Lazio passa agli ottavi di Coppa Italia

Niente da fare per gli azzurrini di mister Cascione allo stadio "Piccolo" di Cercola nei sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. Il Napoli perde 3-1 contro i pari età della Lazio, che passano così agli ottavi di finale della competizione. Laziali in vantaggio al 61' con Bertini con un missile che non lascia scampo al portiere azzurro Pinto, raddoppio immediato al 65' con il tiro a giro di Castigliani. Il Napoli accorcia le distanze con Acampa al 78' con un gran goal che si insacca nell'angolino. Ma nel finale agli azzurrini non riesce la rimonta, Lazio ancora a segno con Nimmermann all'88'. Dopo 2 minuti, rigore per i biancocelesti, ma il portiere azzurro Pinto para bene su Franco. Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Pinto; Potenza, Guarino, Barba, Sepe; Iaccarino, Ceparano (58' Marrazzo), Romano (78' Acampa) Umile (66' D'Agostino), Ambrosino (78' Altomare), Cioffi (66' Vergara).

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Migliorati, Franco, Pica, Marino; Castigliani, Bertini (C), Shehu; Marinacci; Tare, Ferrante.