Primavera, prosegue il silenzio stampa: nessuna dichiarazione da Baronio

Pareggio per il Napoli Primavera che chiude all'ultimo posto in classifica l'avventura in Youth League. Soli due punti conquistati per gli azzurrini, conferma di un'avventura tutt'altro che positiva in Europa. Prosegue, intanto, il silenzio stampa con Roberto Baronio che ancora una volta non rilascerà dichiarazioni. La società riferisce che l'allenatore tornerà a parlare dopo il prossimo match di campionato contro la Lazio in programma sabato.