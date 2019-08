Primavera, ritiro a Roccaraso fino al 10: domani primo test col Castel di Sangro

Continua intensamente la preparazione della Primavera di mister Roberto Baronio in vista della stagione 2019/20. Gli azzurrini, in ritiro da qualche giorno a Roccaraso, stanno lavorando in vista dell'impegnativo campionato di Primavera 1.

Domani primo test amichevole stagionale contro il Castel di Sangro mentre tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto, i ragazzi affronteranno prima l'Afro Napoli e poi il Ladispoli. Il 10 agosto, infine, la Primavera lascerà la sede del ritiro abruzzese per tornare a Napoli.

"Da 4 anni ospitiamo il ritiro della Primavera azzurra e per noi questo gemellaggio tra il comune e la società non può che essere motivo di vanto e di orgoglio" - ha commentato il Sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato che poi ha aggiunto: "Anno dopo anno cerchiamo di mettere a disposizione del club delle strutture più idonee possibili attrezzandole al meglio al fine di poter agevolare il lavoro della squadra. Il rapporto continuativo nel tempo mi rende orgoglioso e allo stesso tempo aiuta a rafforzare quel sentimento di amicizia e collaborazione che c'è tra queste due realtà".

"Nella SSC Napoli si rispecchia un popolo intero - ha aggiunto Di Donato - e noi vogliamo offrire a tutti coloro che vengono a visitare il nostro territorio, in occasione del ritiro della Primavera, un luogo turistico di tutto rispetto. Nutro nei confronti del Presidente Aurelio De Laurentiis una grandissima stima e mi auguro che questo rapporto di amicizia e collaborazione duri nel tempo e vada a rafforzarsi sempre di più. Auguro un grande in bocca al lupo alla Primavera di mister Baronio e a tutta la società per la prossima stagione."