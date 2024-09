Video Primavera, Rocco a Tuttonapoli: “Popović farà cose straordinarie, siamo solo alla prima partita"

Gli azzurrini steccano all'esordio, il mister azzurro ha analizzato diversi temi, dalla preparazione fisica alle condizioni del baby gioiello Popović.

L'allenatore del Napoli Primavera Dario Rocco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri inviati dopo l'esordio stagionale contro il Frosinone terminato 0-2. Gli azzurrini non hanno interpretato benissimo la gara, ed il mister azzurro ha analizzato diversi temi, dalla preparazione fisica alle condizioni del baby gioiello Popović.

Mister, per tratti larghi della gara la sua squadra è riuscita a mantenere il possesso palla ed anche a creare delle occasioni, senza però concretizzare: crede che questo sia un problema di condizione, quindi più in avanti si concretizzerà, oppure come ha appena affermato è un problema di lucidità?

"Problema di tranquillità, lucidità nel fare le giocate. I nostri attaccanti possono fare molto meglio, hanno la possibilità di farlo. Abbiamo avuto diverse possibilità di far gol, dove siamo ripartiti. Occasioni da gol? Poche, abbiamo sbagliato nell'ultimo movimento, però abbiamo avuto campo aperto nel primo tempo per due, tre volte dove si poteva far male. Se lì fai male, la partita cambia, le forze e le energie dei ragazzi aumentano e puoi portare a termine una partita anche di sofferenza, anche perché siamo solo alla prima partita. Abbiamo di strada da fare"

Su Popović, l'ha sostituito per problemi muscolari, fisici, oppure per gli impegni nazionali che ha avuto la scorsa settimana?

"Ha fatto 3 partite in una settimana, più un viaggio. L'ho visto anche un poco giù fisicamente nel secondo tempo, mi ha guardato più volte, non mi ha chiesto il cambio ma ho capito che non ne aveva più. Abbiamo tanti ragazzi che possono sostituirlo. Popovic deve essere trattato come tutti gli altri ragazzi, lui ha tutto il diritto di sbagliare, non è che da questo ragazzo ci aspettiamo che deve fare cose straordinarie, le farà. Ha dei colpi geniali, e farà cose straordinarie. Però è un 2006, come lo è Borriello, Raggioli e tutti gli altri. Va lasciato bello sereno che darà belle soddisfazioni."