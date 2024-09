Primavera, Spezia-Napoli 2-1: seconda sconfitta per gli azzurrini

vedi letture

Gli azzurrini non erano favoriti ma serviva una reazione dopo il brutto esordio dello scorso sabato.

Il Napoli Primavera è stato sconfitto in trasferta dallo Spezia per 2-1 nella seconda giornata del campionato Primavera 2: è la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurrini che restano a 0 punti in classifica. Succede tutto nel secondo tempo, dopo l'ora di gioco: vanno i vantaggio i padroni di casa con Franchetti (minuto 62') ma passano soli sei minuti ed il Napoli azzera il distacco con il primo gol stagionale di Malasomma. A poco dalla fine, la spuntano i giovanissimi dello Spezia con il subentrante Di Giorgio che al minuto 83' firma il definitivo sorpasso.

Gli azzurrini non erano favoriti ma serviva una reazione dopo il brutto esordio dello scorso sabato: per i liguri seconda vittoria consecutiva e leadership della classifica. Il prossimo appuntamento è per sabato 28 settembre alle ore 15:00 quando allo stadio Piccolo di Cercola arriveranno i giovani del Perugia.