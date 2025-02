Primavera, stop Frosinone ma il Napoli non ne approfitta: solo un pari a Terni

Il Napoli Primavera non sfrutta la grande occasione di accorciare sul Frosinone primo, impattando contro la Ternana per 1-1. Un gol per tempo condiscono il big match del girone B di Primavera 2: gli azzurrini passano in vantaggio nei minuti di recupero con De Martino e la sua conclusione da fuori area.

Il secondo tempo è caratterizzato dalla gestione degli ospiti che però non chiudono la gara e subiscono il pari al minuto 94! Fulga su corner stacca più alto di tutti e trova l'insperato 1 a 1. Grande chance persa dagli uomini di mister Rocco che non riescono quindi a guadagnare due punti sul Frosinone, uscito senza vittoria dalla trasferta di Bari - ultimo in classifica - finita per 0-0.