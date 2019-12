Primavera Tim Cup, Napoli eliminato agli ottavi dalla Roma: ko in trasferta

Nulla da fare per il Napoli, anche in Primavera. La stagione no prosegue con l'eliminazione dalla Primavera Tim Cup per mano della Roma agli ottavi di finale. E' da poco terminata la sfida in trasferta per gli azzurrini, caduti con il risultato di 4-1. Inutile la rete del temporaneo vantaggio di Cioffi dopo meno di un quarto d'ora, perché i ragazzi di Baronio si sono poi fatti rimontare dagli avversari, a segno con Estrella, Sdaigui e D'Orazio (doppietta). Il Napoli esce, la Roma passa e ai quarti troverà l'Atalanta.