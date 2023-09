Primavera, tris in trasferta: gli azzurrini superano la Ternana 3-0!

Il Napoli Primavera ha battuto la Ternana per 3-0 nella terza giornata di campionato di Primavera 2.

Fonte: SSCNapoli

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Scialla

Il Napoli Primavera ha battuto la Ternana per 3-0 nella terza giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B allo stadio "Gubbiotti" di Narni.

Azzurrini subito avanti con una invenzione di De Chiara. Pochi secondi dopo aver battuto il calcio d'avvio, il centrocampista del Napoli calcia da lontano cogliendo il portiere fuori posizione: 1-0. Un gol d'autore.

Stesso copione in avvio di ripresa: un minuto e il Napoli segna ancora. Rossi salta un difensore in percussione e chiude in rete: 2-0. Al 70' il tris azzurro. Koffi lancia bene Rossi che firma la doppietta personale. Finisce 3-0. Successo convincente dei ragazzi di Tedesco.

NAPOLI: Turi; Peluso, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, De Chiara (79' Esposito), Russo (70' Koffi) Vilardi (60' D'Angelo), Vigliotti, Rossi. All. Tedesco