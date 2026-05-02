Primavera, Verona-Napoli 2-1 (7' De Chiara, 8' Mussola, 23' Feuda): la ribaltano i padroni di casa
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA
25' - Calcia Cimmaruta, palla che sbatte su un difensore dell'Hellas Verona che forse la colpisce con la mano, l'arbitro lascia correre.
23' - FEUDA SPIAZZA FERRANTE, 2-1 A VERONA
22' - CIMMARUTA COLPISCE IL PALLONE CON LA MANO, CALCIO DI RIGORE PER L'HELLAS VERONA
13' - Cartellino rosso Napoli, espulso Olivieri e azzurri in 10
8' - PARI DEL VERONA, Mussola sigla subito la rete del pareggio, si fa sorprendere la difesa del Napoli
7' - GOOOOL DEL NAPOLI! De Chiara salta un avversario e poi va diretto verso la porta dalla distanza,il capitano azzurro la piazza nel sette. 0-1!
4'- Occasione Napoli, Camelio si prende la linea di fondo crossa in mezzo, ma Raggioli spara alto di poco
1' - INIZIA IL MATCH!
10.45 - Tutto pronto per l'inizio della gara
10.30 - Le formazioni della gara:
Verona: Tomassi, Szimionas, Dezio, De Battisti, Feola, Akalè, Tagne, Yildiz, Mussola, Barry, Peci. Allenatore: sig. Alessandro Montorio.
Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Prisco, Torre, Camelio, Caucci, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.
10.20 - Inizia il riscaldamento
09.05 - Con la sconfitta di ieri del Torino e la vittoria del Sassuolo, resta ancora un barlume di speranza per il Napoli Primavera di salvarsi senza passare dall'inferno dei play out: con una vittoria oggi gli azzurrini si porterebbero a sole 2 lunghezze proprio dal Sassuolo e dal Torino, con tutto da giocarsi nelle ultime due sfide dove il Napoli affronterà il Lecce ed il Cagliari.
08.20 - La gara avrà inizio alle ore 11.00
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara di Primavera 1 tra Hellas Verona e Napoli. Siamo ormai giunti al termine di una lunga stagione iniziata a metà agosto, con gli azzurrini di mister Rocco ancora alla ricerca di determinanti punti salvezza per cercare di evitare i play-out.
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