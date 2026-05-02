Live Primavera, Verona-Napoli 5-2 (7' De Chiara, 8' Mussola, 23' Feuda, 40' Szimionas, 65' Gambardella, 66', 76' Martini): manita del Verona, azzurri ad un passo daiplayout

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90' - Concessi 2' di recupero

84' - Gestisce l'ampio vantaggio l'Hellas, Napoli costretto a leccarsi le ferite

78' - Rete del 5-3 annullato per fuorigioco a Gambardella

76' - RETE DEL VERONA, ANCORA MARTINI

69' - Cimmaruta prova il dribbling ma viene fermato con un tocco di mano dai difensori del Verona.

66' - GOL DEL VERONA. 4-2 siglato da Martini

65' - GOOOOL DEL NAPOLI! Barido' mette un calcio d'angolo perfetto sulla testa di Gambadella che riapre la gara!

57' - Fuori Prisco dentro Barido' e fuori Camelio dentro Borriello

54' - Prisco riceve una spallata sulla schiena a palla lontana ma l'arbitro lascia correre

48' - Ferrante chiude con un ottimo intervento sul tiro di Barry

12.06 - Inizia la ripresa

11.50 - Termina la prima frazione, Napoli sotto di 2 reti in questo primo tempo, dopo il vantaggio iniziale rimontone dell'Hellas che ne segna 3.

45' - 2' di recupero

41' - RETE DEL 3-1: dormita colossale per la difesa del Napoli che allontana passivamente un traversone e Szimionas tutto solo ha tanto tempo per preparare il destro e battere per la terza volta Ferrante

28' - De Chiara per pochissimo stava per insaccarla di nuovo sotto l'incrocio di esterno

25' - Calcia Cimmaruta, palla che sbatte su un difensore dell'Hellas Verona che forse la colpisce con la mano, l'arbitro lascia correre.

23' - FEUDA SPIAZZA FERRANTE, 2-1 A VERONA

22' - CIMMARUTA COLPISCE IL PALLONE CON LA MANO, CALCIO DI RIGORE PER L'HELLAS VERONA

13' - Cartellino rosso Napoli, espulso Olivieri e azzurri in 10

8' - PARI DEL VERONA, Mussola sigla subito la rete del pareggio, si fa sorprendere la difesa del Napoli

7' - GOOOOL DEL NAPOLI! De Chiara salta un avversario e poi va diretto verso la porta dalla distanza,il capitano azzurro la piazza nel sette. 0-1!

4'- Occasione Napoli, Camelio si prende la linea di fondo crossa in mezzo, ma Raggioli spara alto di poco

1' - INIZIA IL MATCH!

10.45 - Tutto pronto per l'inizio della gara

10.30 - Le formazioni della gara:

Verona: Tomassi, Szimionas, Dezio, De Battisti, Feola, Akalè, Tagne, Yildiz, Mussola, Barry, Peci. Allenatore: sig. Alessandro Montorio.

Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Prisco, Torre, Camelio, Caucci, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.

10.20 - Inizia il riscaldamento

09.05 - Con la sconfitta di ieri del Torino e la vittoria del Sassuolo, resta ancora un barlume di speranza per il Napoli Primavera di salvarsi senza passare dall'inferno dei play out: con una vittoria oggi gli azzurrini si porterebbero a sole 2 lunghezze proprio dal Sassuolo e dal Torino, con tutto da giocarsi nelle ultime due sfide dove il Napoli affronterà il Lecce ed il Cagliari.

08.20 - La gara avrà inizio alle ore 11.00

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara di Primavera 1 tra Hellas Verona e Napoli. Siamo ormai giunti al termine di una lunga stagione iniziata a metà agosto, con gli azzurrini di mister Rocco ancora alla ricerca di determinanti punti salvezza per cercare di evitare i play-out.