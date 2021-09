Primavera, Zanoli titolare contro il Pescara: minutaggio per il terzino

Alessandro Zanoli è in campo col Napoli Primavera per l'impegno di campionato contro il Pescara. Il terzino azzurro è stato schierato da mister Frustalupi per la gara valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1, iniziata alle 17 al Piccolo di Cercola. Zanoli ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per trovare il prima possibile la migliore condizione ed essere utilizzato in prima squadra.