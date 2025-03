Qual. Europei U19, Serbia sconfitta ed eliminata: a segno l'azzurrino Popovic

La Serbia Under 19 perde 2-1 contro i pari età della Norvegia nel match di qualificazione agli Europei di categoria. A segnare il gol serbo del momentaneo pareggio al 43' è l'azzurrino Matija Popovic. Con questa sconfitta la nazionale chiude il Gruppo 4 al secondo posto alle spalle dei norvegesi e viene eliminata.

