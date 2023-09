GIOVANILI TEDESCO, BUONA LA PRIMA: GLI AZZURRINI BATTONO IL PALERMO AL DEBUTTO IN PRIMAVERA 2 Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... LE ALTRE DI A ALLEGRI BATTE SARRI: VLAHOVIC STENDE LA LAZIO, LA JUVE VINCE 3-1 CON UN GOL DUBBIO La Juventus parte forte nella partita che apre la 4ª giornata di Serie A: 3-1 sulla Lazio, figlio di un grande primo tempo e una ripresa in controllo con soli 3' di brivido, prima che un Vlahovic in gran spolvero risistemasse le cose. Il serbo è senza se e... La Juventus parte forte nella partita che apre la 4ª giornata di Serie A: 3-1 sulla Lazio, figlio di un grande primo tempo e una ripresa in controllo con soli 3' di brivido, prima che un Vlahovic in gran spolvero risistemasse le cose. Il serbo è senza se e...