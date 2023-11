Tris Monopoli al Benevento, gioia per l'azzurrino Iaccarino: primo gol tra i professionisti

Per il giovane talento classe 2003 di proprietà del Napoli si tratta del primo gol tra i professionisti.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono giocate oggi tre gare del girone C della Serie C. Brutto stop per il Benevento, i sanniti hanno perso 3-0 in casa del Monopoli. Ad aprire le marcature per i pugliesi è stato Gennaro Iaccarino. Per il giovane talento classe 2003 di proprietà del Napoli si tratta del primo gol tra i professionisti.