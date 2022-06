Trofeo D’Alterio Group, l’Empoli vince la sesta edizione: Napoli secondo

Si conclude con la vittoria dell’Empoli la sesta edizione del Trofeo internazionale D’Alterio Group, riservato ai nati nel 2010.

Si conclude con la vittoria dell’Empoli la sesta edizione del Trofeo internazionale D’Alterio Group, riservato ai nati nel 2010, tenutosi allo stadio comunale ‘Alberto Vallefuoco’ di Mugnano di Napoli e organizzato dall’Asd Villaricca Calcio in collaborazione con la società di trasporti e logistica D’Alterio Group. Secondo posto per il Napoli, terzo il Milan, quarta la Juve.

Venti le società partecipanti, tra i club professionistici blasonati nazionali e internazionali, e quelli dilettantistici. Si è partiti il primo giugno con la cerimonia di apertura nella villa comunale di Villaricca e la presentazione delle società partecipanti, accolte da fuochi pirotecnici. Le stesse, unite, hanno inviato la loro richiesta di pace contro la guerra, lanciando in aria i palloncini con i colori dell’Ucraina. Sono seguite giornate “di sport e amicizia, sotto un sole bollente, dove hanno vinto i sani valori sportivi e i sorrisi dei ragazzini e dei loro accompagnatori”. Così in una nota degli organizzatori. Dopo due anni di stop causa Covid, il torneo è ritornato con diverse novità, a partire dalle dirette Facebook che hanno permesso a tanti genitori di poter vivere, anche se a distanza, le attività dei figli. Tutti i partecipanti hanno degustato le bontà gastronomiche campane ed è stato sold out degli alberghi dell’hinterland napoletano. Presenti quasi tutti gli osservatori dei club di Serie A. L’organizzazione oltre a premiare tutte le società partecipanti, ha premiato il miglior calciatore, il miglior portiere, il capocannoniere e top ten, ma anche le tifoserie, che in maniera coreografica hanno arricchito e reso ancor più emozionante il torneo. Alle premiazioni hanno partecipato gli sponsor dell’evento, il sindaco di Mugnano di Napoli Luigi Sarnataro, il consigliere comunale di Mugnano di Napoli Biagio Guarino, il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, il sindaco di Frattamaggiore Marco Del Prete, il responsabile Regionale dell’Associazione italiana calciatori Antonio Trovato, il coordinatore SGS Campania Francesco Cacciapuoti, il consigliere del comitato regionale Campania Figc-Lega nazionale dilettanti Vincenzo Ripa, il presidente del comitato regionale Campania Figc-Lega nazionale dilettanti Carmine Zigarelli.