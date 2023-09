UFFICIALE - Costanzo lascia il Napoli e passa al Portici: il comunicato

Il Napoli ha ceduto a titolo definito al Portici il centrale Davide Costanzo.

Il Napoli ha ceduto a titolo definito al Portici il centrale Davide Costanzo. Questo il comunicato del club vesuviano: "Il Portici 1906 rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Davide Costanzo. Difensore classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Napoli, con le quali ha collezionato ben 88 presenze tra Primavera, U17 e Uefa U19, ha vestito l'anno scorso la maglia della Pro Vercelli in serie C. Con 5 gol in carriera è alla sua stagione d'esordio in serie D. La società tutta dà il benvenuto e fa un grande in bocca al lupo al neo acquisto porticese".