UFFICIALE - Fioccano gli arrivi per il settore giovanile, preso il 2005 Manzo

Un nuovo rinforzo tra i giovani azzurrini. E' ufficiale, infatti, il passaggio del difensore classe 2005 Antonio Manzo dal Real Casarea al Napoli, come comunicato dallo stesso club campano: "Vincenzo Manzo, difensore leva 2005, è un nuovo calciatore del Napoli. Quest’oggi il giovane ha firmato con la società partenopea. L’ASD Real Casarea augura all’ex tesserato un forte in bocca lupo per la nuova esperienza con la maglia azzurra".