UFFICIALE - L'azzurrino Garofalo convocato ancora in Nazionale Under 15

Tradizionale appuntamento per la Nazionale Under 15 con il ‘Torneo delle Nazioni’ di Gradisca d’Isonzo (

Tradizionale appuntamento per la Nazionale Under 15 con il ‘Torneo delle Nazioni’ di Gradisca d’Isonzo (www.torneodellenazioni.com), uno degli eventi calcistici giovanili più importanti a livello internazionale giunto alla 18ª edizione. Anche quest’anno, dal 25 aprile al 1° maggio, saranno protagoniste 12 tra le più forti nazionali al Mondo, a cominciare dal Belgio numero uno del ranking, che sono state suddivise in quattro gironi e si affronteranno nelle gare in programma in Italia, Austria e Slovenia.

Sono 20 i calciatori classe 2007 convocati dal tecnico Massimiliano Favo, che si raduneranno domenica 24 aprile a Gradisca d’Isonzo. L’Italia, che ha alzato l’ultima volta il trofeo nel 2008, è stata inserita nel Girone A con Cile e Inghilterra: gli Azzurrini faranno il loro esordio nel torneo martedì 26 aprile (ore 18) allo Stadio Comunale di Carlino contro i sudamericani per poi vedersela mercoledì 27 (ore 18) con i pari età inglesi allo Stadio Comunale di Gradisca d’Isonzo. Venerdì 29 aprile sarà la volta delle semifinali, mentre domenica 1° maggio si disputeranno le finali.

Le gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Torneo delle Nazioni (clicca qui).

L’elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Raffaele Mantini (Sassuolo);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Manuel Maffesoli (Atalanta), Francesco Verde (Juventus), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter);

Centrocampisti: Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Diego Pisani (Fiorentina), Guido Della Rovere (Cremonese);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter), Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan).

Staff – Supervisore Nazionale Under 15: Antonio Rocca; Tecnico: Massimiliano Favo; Assistente tecnico: Matteo Barella; Coordinatore area portieri: Nicola Pavarini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Andrea Loiacono; Medici: Attilio Romano e Alessandro Carducci; Fisioterapista: Fabrizio Casati; Segretario: Francesco Lupi.

Il calendario del Girone A

25 aprile (ore 17): Inghilterra-Cile (Cesarolo)

26 aprile (ore 18): Cile-ITALIA (Carlino)

27 aprile (ore 18): ITALIA-Inghilterra (Gradisca d’Isonzo)