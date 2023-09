UFFICIALE - Primavera 2, si parte il 16 settembre con Napoli-Palermo: il calendario completo

Oggi si è tenuto il sorteggio per il calendario del campionato Primavera 2.

Oggi si è tenuto il sorteggio per il calendario del campionato Primavera 2. Il Napoli, che proverà la rapida risalita in prima divisione è stato inserito nel girone B con il Bari, l'altro club della famiglia De Laurentiis. Per la prima volta si giocherà con il calendario asimettrico, gli azzurrini inizieranno il 16 settembre nella sfida contro il Palermo. Di seguito il calendario completo.

Girone d'andata

Napoli-Palermo

Napoli-Cosenza

Ternana-Napoli

Cesena-Napoli

Napoli-Bari

Spezia-Napoli

Napoli-Entella

Pescara-Napoli

Napoli -Benevento

Salernitana-Napoli

Napoli-Crotone

Perugia-Napoli

Napoli-Monopoli

Ascoli-Napoli

Napoli-Pisa

Girone di ritorno

Cosenza-Napoli

Napoli-Ternana

Bari-Napoli

Entella-Napoli

Napoli-Spezia

Monopoli-Napoli

Napoli-Cesena

Napoli-Pescara

Palermo-Napoli

Napoli-Perugia

Crotone-Napoli

Napoli-Salernitana

Benevento-Napoli

Napoli-Ascoli

Pisa-Napoli