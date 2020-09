UFFICIALE - Primavera, Cascione è il nuovo allenatore: il tweet della Ssc Napoli

Il Napoli ha scelto il successore di Angelini per la panchina della Primavera: si tratta di Emmanuel Cascione, dall'anno scorso già alla guida in serie D. Cosi il club ha di fatto annunciato l'allenatore e dato anche gli auguri per la nuova stagione: "In bocca al lupo al tecnico della Primavera Emmanuel Cascione e ai suoi ragazzi per la nuova stagione sportiva!".

In bocca al lupo al tecnico della Primavera Emmanuel Cascione e ai suoi ragazzi per la nuova stagione sportiva!



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OLz5H3Bgxj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2020