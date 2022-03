UFFICIALE - Primavera, nuovo rinforzo in difesa: arriva un nazionale lettone

Volto nuovo per la Primavera di Frustalupi, è il difensore lettone Daniel Nosegbe Sushko.

Volto nuovo per la Primavera di Frustalupi, è il difensore lettone Daniel Nosegbe Sushko. Il classe 2004 si allenava già da varie settimane con gli azzurri e adesso è arrivato il momento dell'ufficialità e della prima convocazione per la sfida di domani contro il Pescara. Proveniente dal vivaio del Riga Academy, Nosegbe è un centrale di grande struttura, ben 191 cm, e un nazionale lettone. Nel 2020, proprio con la nazionale giovanile Under 17 della Lettonia, ha vinto la Baltic Cup. In quella occasione ha anche conquistato il premio come miglior difensore del torneo, segnando una rete.