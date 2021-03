UFFICIALE - Primavera, rinviata Napoli-Frosinone: tra i ciociari un positivo al Covid

Napoli-Frosinone, gara del girone B del campionato Primavera 2 in programma sabato prossimo, non sarà disputata. La formazione giallazzurra, a causa di un positivo al Covid rilevato nel proprio gruppo squadra, non giocherà né sabato prossimo il turno in calendario contro gli azzurrini né la gara di recupero in casa del Benevento che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 7 aprile. Secondo il protocollo, nonostante il tampone risultato negativo per tutti, sono stati sospesi gli allenamenti della squadra ciociora.