UFFICIALE - Primavera, si ferma anche Cioffi: l'esito degli esami

Altro infortunio in casa Napoli, stavolta non in prima squadra ma nella Primavera azzurra. Dopo Davide Costanzo e Giuseppe Ambrosino, ora a fermarsi è Antonio Cioffi. L'attaccante, convocato anche da Spalletti per la trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca, si è infortunato nel corso della partita del campionato di Primavera 1 contro il Lecce dopo un contrasto con un avversario al 35'. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno evidenziato un'elongazione al collaterale. Al momento non sono stati resi noti i tempi di recupero. Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica.