UFFICIALE - Rinforzo per l'Under 16, tesserato il baby portiere Connola

Nuovo portiere per la formazione under 16 del Napoli. Mattia Connola (15) arriva a titolo definitivo dalla RD Internapoli Kennedy, ma nella scorsa stagione si è distinto con la squadra under 15 del Palermo.

Operazione definita in ogni dettaglio e contratto depositato, per quella che non dovrebbe essere l'unica operazione in atto fra le due società.