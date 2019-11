Under 15, il Napoli demolisce 5-0 la Juve Stabia: consolidato il secondo posto

Il Napoli Under 15 ha dominato il derby contro la Juve Stabia, imponendosi per 5-0. Per gli azzurrini a segno D'Avino, Solmonte, Di Lauro e Miele. Con questo successo gli azzurrini under 15 consolidano il secondo posto in classifica a +4 sul Frosinone e addirittura +9 sulla Roma, che porta direttamente ai quarti di finale Scudetto, a -1 dal Pescara capolista.