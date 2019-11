Under 17, colpo esterno del Napoli a Lecce: azzurrini secondi dietro la Roma

Vittoria pesante per il Napoli Under 17. Gli azzurrini la spuntano per 2-1 a Lecce con il gol vittoria nel finale e salgono così a 16 punti al secondo posto in classifica dietro la Roma (le prime due posizioni portano direttamente ai quarti di finale Scudetto). Il Napoli Under 17 ha una lunghezza di vantaggio sul Perugia terzo che però ha una gara in più.