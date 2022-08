Under 19, l'Italia supera 3-0 l’Albania: tra gli albanesi in campo l'azzurrino Hysaj

L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano.

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. Alla partita era presente anche il tecnico della nazionale maggiore albanese, Edoardo Reja, presente sugli spalti per monitorare da vicino i giovani rossoneri, tra i quali il calciatore delle Primavera del Napoli Daniel Hysaj. L'Italia chiude i conti nel giro di 3', azzurrini in vantaggio al 35' con Kumi, raddoppio al 38' di Ignacchiti e definitivo 3-0 nei minuti di recupero con Raimondo.